El enojo de Ángel de Brito con Nicole Neumann por sus devoluciones en el Bailando

El lunes por la noche, Nicole Neumann fue el flamante reemplazo de Pampita en el jurado de Súper Bailando y si bien la modelo ya tiene experiencia en el certamen, sus devoluciones sacaron de quicio a Ángel de Brito.

“Me encanta el súper duelo, me encanta votarlo, no me resulta difícil nunca. No sé por qué se quejan tanto mis compañeros para votar”, dijo el periodista ante las palabras de la top. Sin quedarse callada, Nicole retrucó: “A mí sí me es difícil y más con estas dos parejas, que me parece uno de los momentos más difíciles porque son parejas muy virtuosas”.

Lejos de armar conflictos durante el certamen y en medio del difícil momento que le toca vivir a Fede Bal con la salud de su papá Santiago, el conductor de LAM disparó contra la modelo a través de Twitter.

"Esta chica vino a contradecirme en todo? Ya se hizo eso...", escrbió Ángel en su cuenta personal.

Ya se hizo eso..... — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 3, 2019

Luego, en Nosotros en la mañana, analizaron lo ocurrido en el certamen y en un móvil con parte del equipo de LAM, De Brito y Neumann volvieron a cruzarse. "Todas tus devoluciones empezaron con que no esto de acuerdo con lo que él dice...", se quejó Ángel mientras la modelo se reía.

En ese momento, Pollo Álvarez, conductor del ciclo, le consultó al periodista a quien prefiere para el certamen a Pampita o a Nicole. "Quisiera a Pampita en el jurado y que se sume Nicole para que se tiren de las mechas", dijo contundente. "Eso no va a pasar", cerró la rubia con un tono serio.