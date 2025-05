Las celebridades no dudan en jugársela en la moda, con diseños excéntricos o colores llamativos, ya que son las que entienden de tendencias. Por eso, siempre destacan un detalle de sus looks que los hacen diferenciarse de otros. Nicole Neumann y Juli Poggio no son la excepción de esta regla. Ambas mantienen estilos diferentes, pero siempre intentan marcar eso que las hace especiales en sus outfits. En las últimas horas, mostraron que coincidieron con el uso de las botas, pero éstas tenían una particularidad que invitaron a los amantes de la moda a probarlo en la temporada otoño-invierno.

Nicole Neumann, Julieta Poggio

Las dos formas de lucir las botas con estilos diferentes, según Nicole Neumann y Juli Poggio

Nicole Neumann y Juli Poggio lograron marcar su carrera en la industria de la moda, gracias a su belleza, carisma y gusto por lo fashionista. Muchos de sus seguidores siguen sus consejos e ideas para elevar los looks que se ponen en eventos nocturnos o pasarelas. Ambas modelos son muy queridas en las redes sociales y los medios de comunicación, y crearon una comunidad de millones de seguidores. Sin embargo, las dos coincidieron con el uso de las botas como tendencia de la temporada y marcaron sus estilos personales.

Nicole Neumann, Julieta Poggio

Por un lado, Nicole Neumann es la "reina de las botas", llevando a Los 8 escalones diferentes modelos con los que se vuelve tendencia en las redes sociales. Entre cañas XXL y flores 3D, la modelo marcó una rutina en la que sus seguidores buscan cuál será el calzado que ella elija. En este caso, utilizó un vestido ceñido al cuerpo, con pequeños cortes en los cortados, total black. El mismo decidió lucirlo con unas botas sueltas, con tachas doradas y plateadas solo al final de la caña, creando un dibujo de soles y "estrellas".

Las botas de Nicole Neumann

Por el otro lado, Juli Poggio es una de las it girls con más estilo en las redes sociales. Desde su entrada a Gran Hermano, supo volverse el centro de atención con su estilo de lo 2000, y atuendos ceñidos al cuerpo. Por eso, para una salida nocturna y una sesión de fotos, eligió un calzado que mantenía lo canchero en su look. Con una camisa pupera blanca y un short de cuero con dos cinturones, decidió utilizar botas total black, con el detalle de flecos, que le daban un toque cowgirl al conjunto.

Las botas de Julieta Poggio

Sus seguidores no dudaron en halagar los looks de ambas mujeres, quienes supieron marcar las tendencias de las botas para la temporada otoño-invierno. Nicole Neumann y Juli Poggio son de las modelos más observadas, gracias a su estilo excéntrico y único en la moda. Ellas son conocedoras de lo que va a llamar la atención en diferentes momentos, pero no pierden de vista sus propios gustos y los de sus fanáticos. Por eso, se volvieron de las más escuchadas por todos y respetadas por los amantes de lo fashionista.

A.E