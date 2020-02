En medio de su polémica con Cubero, Nicole Neumann hizo una fuerte declaración de su pasado

Nicole Neumann fue la anfitriona elegida para una nueva emisión de Divina Comida, el ciclo de Telefe en el que diferentes famosos reciben en su casa a distintos invitados.

Además de deleitar a los famosos con un rico menú, la modelo también reveló parte de su pasado en una profunda charla con sus agasajados.

“¿Sufriste bullying cuando tenías 12 años?”, preguntó Robertito Funes. “Cuando empecé a trabajar como modelo, sí. Porque yo era muy chica y las otras eran un poco más grandes. En un principio no cayó muy bien. Tenía 12 años", respondió Nikita.

El Turco Naim también agregó: “Vos llevabas las de ganar al ser rubiecita y de ojos verdes en Argentina” pero Neumann retrucó:: “No, ¿pero sabés que acá eso genera bullying? Yo siempre soy la mala, la fría, la yo qué sé... Estoy condenada justamente por ser rubia y de ojos claros”, dijo en medio de la polémica con su ex, Fabián Cubero.

“Mi filosofía en general es no engancharme con la mala onda de la gente que opina sin saber realmente de tu vida”, cerró.

La relación entre la modelo y el deportista no atraviesa uno de sus mejores momentos. La ex pareja se enfrentó, una vez más, ante la justicia porque la rubia decidió denunciarla cuando no trajo a sus hijas a su casa en la fecha acordada.

Según habría explicado la modelo, el pasado 8 de enero el ex futbolista retiró a sus tres niñas-Indiana, Allegra y Sienna- y, de acuerdo al régimen de visitas, debía devolverlas al hogar el sábado 1 de Febrero, pero aparentemente no lo hizo.