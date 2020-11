Nicole Neumann fue acusada de no usar barbijo en Miami: Su respuesta

Nicole Neumann viajó a Miami para celebrar sus 40 años y disfrutar a full con sus tres hijas de un merecido descanso. Pero su estadía en la ciudad de Florida no pasó desapercibida y algunos de sus seguidores la cuestionaron por no usar barbijo en sus paseos y en restaurantes.

Uno de sus principales detractores fue José María Listorti quien cuestionó a la top model por su actitud. "El Covid-19 es un bicho raro porque, aparentemente, en Argentina te contagia de una manera, pero en Miami, aparentemente, contagia menos. Vos podés estar de joda en Miami, jodiendo, podés estar tocándote, agarrando el vaso del otro, estar en una fiesta multitudinaria de cumpleaños, pero acá en Argentina...", dijo en su programa "Hay que ver" sobre el no uso de barbijo de Nicole Neumann durante sus vacaciones.

Lo cierto es que, al enterarse de estas declaraciones, la ex de Fabián Cubero hizo frente a los cuestionamientos. "Acá estamos con unos amigos que no veíamos desde hace mucho. Estamos yendo a la playa, todo el día al aire libre", dijo la modelo en Nosotros a la mañana "Al aire libe acá no es obligatorio el barbijo, pero nosotros lo tenemos todo el tiempo. Pero hay muy poca gente en la playa y en los espacios, por eso tenemos bastante libertad", agregó Nicole Neumann.