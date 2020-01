La aclaración de Nicole Neumann tras la polémica por las fotos de sus hijas en las redes

Este viernes, Nicole Neumann regresó al panel de Nosotros en la mañana tras unas largas vacaciones junto a sus hijas.

La modelo inmediatamente habló de la polémica que se desató por las fotos que publicó de sus hijas en Disney en donde tapó sus rostros con emojis por la restricción judicial que tanto ella como Fabián Cubero tienen sobre ls pequeñas Allegra, Indiana y Sienna.

"Las chicas ya saben como es, están enteradas y lo entienden, de hecho a veces me dicen: 'Mamá ahí se me ve la cara'", reveló la modelo sobre las imágenes que muchos seguidores criticaron.

Luego, hizo referencia al embargo de dos millones de pesos que le impuso su ex en donde reclama el incumplimiento de la medida cautelar, en concepto de multa. Ante esta situación, Nicole disparó: "Recibí la notificación de mi abogada el mismo día que me iba de vacaciones y como hay feria judicial le dije que no la iba a leer hasta volver porque no quería amargarme. Yo no infringí nada, no hay fotos en donde muestre las caras de mis hijas", cerró un poco molesta.

Cabe destacar que días atrás, Nicole había escrito en las redes: “Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada, no sé bien cuál de las dos todavía… ¡estoy en shock!”.