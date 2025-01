Nicole Neumann junto a sus hijos en una cabalgata top en la playa

Nicole Neumann abraza el proceso de una etapa de cambios palpables, donde fluir y desacelerar sin culpas fue más que un reto por delante. Entendiendo su nueva maternidad -la de su primer varón, Cruz, con el piloto Manuel Urcera- como oportunidad para ceder, por primera vez, el control de las riendas.

“Obviamente siempre hay cosas que trabajar en uno a lo largo del tiempo, pero en líneas generales hace mucho tiempo que ya soy una Nicole súper resiliente, más tolerante, más amorosa. Eso fue ya un paso desde mi maternidad, hace 16 años. De ahí hasta acá, obviamente trabajé un montón de cosas porque una va madurando con el tiempo”, analizó la conductora y top model, inaugurando el primer verano esteño con bebé de 7 meses al cuidado.

La top posó para CARAS y habló de esta feliz faceta de su vida.

Qué dijo Nicole sobre su nueva maternidad

“Fue un año espectacular. Nació mi primer hijo varón y fue todo felicidad. Decidí tomármelo con mucha calma, relajada y dedicarme cien por cien a él. Es una bendición tener 10 años después otro hijo y que sea sano, en mi cuarta cesárea, que salió todo bien. Recibimos el 2025 toda la familia junta con mucho amor, así que en eso tengo que ver el vaso completamente lleno y ni puedo recordar algo malo", afirmó Neumann.

Nicole, a corazón abierto, desde Punta del Este.

—¿Cómo impactó en la dinámica de pareja?

—Siempre es una revolución en una pareja un bebé nuevo. Si bien yo ya fui madre tres veces, es mi primer hijo con Manu y te cambia siempre la dinámica de la pareja. Los tiempos, las prioridades, en un montón de aspectos pero lo que le pasa a todo el mundo. Es un reacomodarse y readaptarse a toda una dinámica nueva. Tiempos de conexión o desconexión también, de a ratos porque uno está cansado, el bebé que no duerme, con una personita nueva durmiendo en el medio, por lo menos en nuestro caso con el colecho jaja. Entonces fueron un montón de aires nuevos a los que todavía nos estamos adaptando porque recién va a cumplir 7 meses. Yo le doy teta y sigue despertándose a la noche para tomar. Es un proceso de movimiento y adaptación en el que todavía estamos y “Manu” obviamente en su proceso de padre primerizo, si bien es muy canchero para ser primerizo, son un montón de cosas nuevas.

Neumann fue retratada junto a sus hijas y su pareja, Manu Urcera.

—¿Con qué intenciones encara este 2025? ¿Hacia dónde apunta los cañones?

—Fundamentalmente a este proyecto personal que por una cuestión de tiempos de producción, no míos, no llegamos a lanzar antes de fin de año. Así que ahora para el ar ranque quiero apuntar todos los cañones a eso porque es algo que me tiene muy entusiasmada, ocupada y con mucha dedicación. Es como parir un quinto bebé jaja. Así que obviamente abocada a la maternidad y al trabajo, que son mis dos principales pilares para este año.

La top se refirió al proyecto personal que la tiene muy entusiasmada.

—¿Cuál es la postal en la que añoraría verse años más adelante?

—Creo que es la misma de siempre. Una mesa grande de familia, que hoy ya la tengo. Siempre familia unida y trabajando porque es algo que siempre me gusta hacer y nunca dejé. Con una familia feliz, en armonía y la ambición siempre. Entregándoles mi tiempo a ellos 4 y viéndolo crecer a Cruz en el día a día estando presente casi full time. Siempre fui muy ambiciosa, de hacer las cosas bien y que gusten. Ahora la tengo puesta toda en este proyecto que posiblemente larguemos en marzo. Me gusta estar a tope en todo lo que hago. Siempre estoy a full con toda la ambición de hacer al máximo lo que puedo y lo mejor posible.

Fotos: F. De Bartolo/Perfil

Producción: Sol Miranda.

Texto: Sabrina Galante.

Agradecimientos: Pelo @diegoalfonsouy @carmensteffensargentina @vars @cecchini.bags @nailsandcouy Agencia Chekka Buenos Aires