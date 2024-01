Nicole Neumann recapituló cómo fue su 2023: su boda y los viajes con sus hijas

Nicole Neumann tuvo un 2023 de lo más movido. La vida de la modelo estuvo marcada por los escándalos, el alejamiento de su hija Indiana Cubero, pero sobre el final, la modelo vivió historias intensas, como su boda con Manu Urcera y la revelación de su cuarto embarazo.

Tanto fue lo que vivió en el año que ya se fue, que la modelo quiso recapitular los momentos vividos. Con unos videos en Instagram, Nicole hizo unos recortes fotográficos de los eventos y las personas más destacadas.

El 2023 según Nicole Neumann

"Me quedé con ganas de hacer mi Recap 2023, en realidad lo intenté hacer muchas veces y no me entró tanta vida de un año", escribió la modelo junto al primer clip que compartió en sus redes. En él se la podía ver destacando los viajes junto a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Siena, y los momentos de amor con Manu Urcera.

Luego, en otro de los clips que subió, la modelo destacó los detalles de su boda, con sus hijas vestidas de gala y sobre el final de ese clip se la pudo ver luciendo su pancita de embarazada con un vestido naranja.

Nicole Neumann sin dudas pasó un año de muchas emociones que continuarán este 2024 con la llegada de su primer bebé con Manu Urcera.

VO