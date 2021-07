Nicole Neumann explicó cómo es la relación de sus hijas con Juan Manuel Urcera

Con viento a favor y con mucho amor, Nicole Neumann afianza su relación con el piloto, Juan Manuel Urcera. En las últimas semanas, pudimos ver cómo la relación se intensificó y ahora son una pareja establecida y con proyectos familiares.

"No tiene nada que ver con la televisión, es de otro palo. Y no es fácil bancarse este ambiente, que todo el tiempo te tengan que vincular con algún lío. Yo llevo años acostumbrándome a esto, imaginate lo que es para alguien que no tiene nada que ver. Hay que trabajar mucho en hacer oídos sordos", contó Nicole en un mano a mano con el programa radial, Agarrate Catalina.

Nicole Neumann y Juan super enamorados en Miami.

"Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada, pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida, pienso todo un poco más", agregó.

Cerca del final, la top detalló que Indiana, Allegra y Sienna ya lo conocieron: "Tienen la mejor, ellas son sociables, cariñosas. Ellas querían que yo tuviera un novio, a ella les divierte que venga alguien nuevo, que me acompañe alguien".

Para cerrar el capítulo, explicó como es su relación hoy con Fabián Cubero, que siempre está llena de idas y vueltas: "estamos un poco más cerca de conciliar. Tenemos hijas y es algo que tiene que pasar inevitablemente".

Tras confirmar su noviazgo, Nicole Neumann habló de Fabián Cubero

La relación de Nicole Neumann con Fabián Cubero parece navegar en aguas calmas y, por el momento, la ex pareja no expuso ninguna nueva polémica.

Pero después de confirmar su noviazgo con Manu Urcera y ya de vuelta en Argentina, la modelo se animó a contestar una serie de preguntas de sus seguidores.

Sin vuelta, "Nikita" se refirió al vínculo con el papá de Sienna, Allegra e Indiana. “¿Alguna vez podrán superar las diferencias con el padre de tus hijas?”, fue la pregunta de un follower. A lo que Nicole contestó: “¡Sería maravilloso! Amaría…”.

Durante la misma conversación, Nicole Neumann también hizo mención a la medida cautelar que impide exponer en redes sociales a sus hijas. "¿A tus hijas les gustaría que publiques fotos en tus redes de ellas ? Extrañamos ver los momentos", le consultó un seguidor y ella aclaró: "Re. Yo también".