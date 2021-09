Nicole Neumann reveló que le gustaría juntarse a solas con Mica Viciconte

Desde que está en pareja con el piloto José Manuel Urcera, Nicole Neumann quiere hacer las pases con su ex y padre de sus tres hijas, Fabián Cubero. Al parecer, la modelo, querría reencontrarse con quien fuera su pareja y trabajar en una relación mucho más cercana por el bienestar de Indiana, Allegra y Sienna.

En pos de un verdadero acercamiento, la modelo reveló que le gustaría juntarse a solas con Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero y con quien vive una intensa historia de amor hace ya cuatro años.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero y sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

“Tengo un par de cosas para decirle en este momento. Tengo muchísimas cosas que hacer antes, igual, así que ni idea. No sé, me gusta tomar té con la gente que me cae bien”, dijo Nicole durante una nota con “A la Tarde”.

Por sus declaraciones se desprende que la modelo no tiene problema con Mica y que le cae bien, lejos de las versiones de celos y mala relación que siempre sobrevolaron a Neumann y Viciconte.

¿Qué dirá Mica al respecto?

La dura regla que le impuso Mica Viciconte a Nicole Neumann

La guerra entre Nicole Neumann y Mica Viciconte sigue latente y, cuando parecían que los vientos soplaban calmos, otro enfrentamiento las puso en el centro de la escena.

Ahora, trascendió que la modelo tiene prohibido el ingreso al country donde vive Fabián Cubero con la ex chica Combate. La información la dio a conocer el periodista Pampito Perello Aciar. "Mica le tiene dicho a los de seguridad que Nicole no puede entrar a buscar a las hijas cuando las tiene que retirar", contó en Implacables.

“Nicole tiene prohibida la entrada al country. A mí me contaron que fue por orden de Mica. Yo la quiero a Mica, pero no me parece que esté bueno esto”, agregó el panelista.