Nicole Neumann venció su miedo a volar gracias a su novio, Manu Urcera.

Es conocida la fobia que tiene Nicole Nuemann a volar ya se en aviones o helicópteros pero con la ayuda de su flamante novio, el piloto Juan Manuel "Manu" Urcera, la top model y conductora se animó a estar dentro de a cabina de una avión y hacer un recorrido por el cielo para ver el atardecer.

Si bien para Nicole fue todo un desafío, su amiga María Vázquez le preguntó en el posteo “¿Le perdiste el miedo?” y ella respondió “no, ojalá”. ¡Pero es un súper avance!

"En las nubes.... @manurcera. "Terapia de choque" lo podríamos llamar?!?... La felicidad esta al otro lado de tus miedos.... Al menos, eso dicen!!!!!!", escribió Nicole en el carrusel de fotos que compartió y recibió un hermoso comentario de su pareja, "te" con un emoji de un corazón.

Mirá el la galería de fotos todas las imágenes que subió Nicole...

Nicole Neumann enamorada de Urcera habló de casamiento y de la posibilidad de tener más hijos

Muchas veces esquiva a las notas, esta vez Nicole Neuman, súper predispuesta y sonriente, brindó una nota al programa "A la tarde" y no se calló nada. Habló del cuidado de la intimidad y también sobre la posibilidad de casamiento y más hijos.

De novia con el piloto Manuel Urcera, la modelo acaba de regresar de Neuquén, la provincia natal de Manuel, donde con sus hijas Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su matrimonio con Fabián Cubero, fueron todos juntos a esquiar. "Fue todo muy lindo y nos divertimos mucho. La nieve con los chicos siempre es un gran plan".

Muy feliz de la experiencia compartida con José Manuel y sus hijas, Nicole aseguró vivir un gran presente y agregó que prefiere no hablar de su intimidad, y deja que fluya. "Ya me vieron muy bien, por suerte", afirmó y destacó que desde su último romance decretó mantener la vida en privado "porque da lugar a muchas cosas, se habla mucho y no me gusta. Mientras menos diga, menos van a hablar", aseguró y tirando un palito al periodismo agregó: "igual siempre encuentran algo para decir".

A diferencia de otras veces, Nicole se detuvo para contestar cada pregunta y su sonrisa la mantuvo durante toda la entrevista. Se la ve feliz y no lo oculta. "El amor y el sexo están siempre ligados en mi vida y como buena escorpiana, me mueve la pasión".

En plena charla surgió la posibilidad de pasar nuevamente por el registro civil y también ampliar la familia. La modelo, de 40 años, aseguró que le gusta la vida de a dos y, si bien aún no lo habló con su novio, la posibilidad no está descartada.

Nicole afirmó también que por el momento no tiene la necesidad ni el deseo de un casamiento ni otro hijo, pero aclaró: "Si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide, muerta de amor, seguramente no le voy a poder decir que no a ninguna de las dos cosas".

A pesar de que aún no convive con Urcera, y no tiene su espacio en el placard, Nicole, enfática dijo "En la cama lo tiene, siempre" y para finalizar y a modo de ruego dijo: "Lo que más deseo es ser feliz, tener paz y que mis hijas crezcan felices".

FL