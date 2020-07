Nicole Neumann se quejó de las nuevas restricciones para padres separados

Desde hace dos días comenzó una nueva etapa de cuarentena obligatoria en la Argentina y se volvió (salgo algunas excepciones como las salidas recreativas de los niños los fines de semana en la Ciudad de Buenos Aires) al aislamiento total como cuando comenzó este proceso el 20 de marzo. Sólo los trabajadores esenciales pueden transitar (mediante un permiso que se obtiene vía web) y aquellos que no están en esa categoría deben tramitar si quieren salir, para ir al médico, o trasladar a menores, entre otras cosas, un permiso especial que dura 24 horas y esto indignó a Nicole Neumann.

En el programa donde es panelista, "Nosotros a la Mañana" Sandra Borghi explicó que los padres divorciados y/o separados que tiene hijos solo pueden pedir autorización dos veces por semana y la rubia dejó bien en claro su punto de vista con una pregunta: “Eso me parece medio border, porque puede haber criaturas que tengan dos, cuatro años, y a la noche decidan ir con su mamá por ejemplo. ¿Qué hacés ahí, tenés al chico atado 24 horas? ¿Pidiendo a los gritos que quiere volver con su madre?”, dijo algo ofuscada.

Cabe recordar que esta no es la mejor de las semanas de Nicole ya que su exmarido, Fabián Cubero la denunció a Nicole por no dejarlo ver a sus hijas y ella respondió con todo: "Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. Están obsesionados conmigo".