La dura acusación de Nicole Neumann contra Fabián Cubero tras la demanda penal

Nicole Neumann y Fabián Cubero iniciaron una nueva guerra que no tiene paz. La ex pareja mantiene un duro enfrentamiento mediático que ahora desencadenó una denuncia penal.

El futbolista demandó a su ex porque no le entregaba a sus hijas Sienna, Allegra e Indiana y la rubia hizo frente a esta acusación. "Fabián se negó a ver mañana en su cumpleaños a Sienna, incumpliendo el convenio firmado. Además, mañana la menor tiene un turno importante en el médico que está enfrente a nuestra casa. Por lo cual, hoy las nenas no pudieron retirarse con Fabián. Él ya estaba al tanto de esto y también los abogados. Pero igual quiso ir a radicar una denuncia en mi contra. Así me hace una demanda por plata cada semana y también para bajarme la cuota alimentaria, para que yo pague el colegio y demás”, contó en exclusiva para Ciudad.com.

Angustiada por la situación, Nicole también dio detalles de la interna con su ex a la periodista Karina Iavícoli. “Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. ¿Quién habla de ella y su trabajo? Están obsesionados conmigo. Les depilaron las piernas a mis hijas, (Allegra) de 9 y (Sienna) 5 años”, disparó.

Luego, la rubia aseguró que en la casa que Cubero comparte con Mica Viciconte no toman las medidas de precaución necesarias y de higiene en el contexto de COVID. “Mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y Viciconte le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'. Estas situaciones son las que a mí me ponen muy mal y son las que hablo con mi abogado. Estoy podrida. Yo no puedo ir a trabajar, pero después cuando les conviene sí tengo que ir a trabajar. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con la tareas”, contó.