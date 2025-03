Lauty Gram reveló que es lo que piensa de la China Suárez y cómo quedó su vínculo con ella. El músico en una reciente entrevista se refirió al romance que tuvo desde junio de 2023 a principios de 2024 con la actriz.

A pesar de que actualmente se encuentra en un noviazgo con Lucía Patrone, el cantante de reggaetón rememoró su relación con la actual pareja de Mauro Icardi. El músico rompió el silencio y se sinceró respecto a lo que piensa de la artista.

La China Suárez y Lauty Gram con sus parejas

Lauty Gram habló sobre cómo está su relación con la China Suárez: qué dijo

Lauty Gram rompió el silencio y habló sobre cómo está hoy su relación con la China Suárez. El joven intérprete musical de 23 años reveló su opinión acerca de la mediática en el marco de su romance con Mauro Icardi.

Fue en el programa liderado por Ángel de Brito que replicaron un fragmento de la entrevista en la que el novio de la actual participante de Gran Hermano habló sobre su noviazgo con la China.

En diálogo con el Pollo Álvarez, Lauty Gram afirmó que hoy mantiene un vínculo cordial con la madre de Rufina, Magnolia y Amancio. “Estaba ese tabú de que era diez años más grande que yo o tenía diez años menos que ella, entonces solamente veía eso en los comentarios”, comenzó contando la figura pública.

“Si hablaban mal de ella a mi no me importaba, porque yo estaba con ella. Lo que vivía con ella era otra cosa. Era otra historia que la gente no conocía”, aseguró. “Hoy creen que quedó todo mal con ella y no, quedó la mejor. Ella está haciendo sus cosas, yo estoy haciendo mis cosas. Fue algo que pasó y fue. Yo no la odio, sé que ella no me odia y si algún día nos cruzamos capaz que nos saludamos y chau”, se sinceró el exponente de RKT.

Lauty Gram y la China Suárez

“Si me preguntan qué opino sobre su relación le voy a desear lo mejor. Es una re madre, yo vi cómo cuidaba a los hijos. Nunca le voy a desear el mal”, acotó infiriendo que el entrevistador le preguntaría acerca de Mauro Icardi.

Lauty Gram rompió el silencio y habló sobre cómo está su relación con la China Suárez. El referente juvenil afirmó que mantienen una relación en buenos términos a pesar de que cada uno construyó una nueva vida con otras personas. A pesar de la fugacidad de su romance hoy se encuentra en el pasado, el músico no descartó la posibilidad de “saludarla” si algún día vuelven a verse.

C.G.