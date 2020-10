Noelia Marzol reveló cómo fue la romántica propuesta que le hizo su novio

A pesar de que tuvieron un impasse en su relación, Noelia Marzol y su novio Ramiro Arias están camino a oficializar su unión luego de que la bailarina confirmara que el joven futbolista le hizo la propuesta de casamiento.

“Llamó un par de veces, no lo dejé que vuelva, hasta que vino de prepo. Tenía ganas de recomponer la situación. Cuando nos juntamos a hablar estábamos de acuerdo en un montón de cosas”, reveló Marzol sobre la reconciliación en una nota con Fernanda Iglesias.

“Él también hizo un mea culpa de la situación, yo comprendí que se había quedado sin fútbol, trabajo y actividad y todo lo que implica anímicamente. Nos elegimos de nuevo porque él me hace bien a mí y yo evidentemente le hago bien a él. (…) Él me había propuesto casamiento como para recomponer la relación, me pareció medio a las apuradas y le había dicho que no era el momento”, confesó la protagonista de Sex.

En ese momento, Noelia habló de la romántica propuesta que preparó Ramiro para sorprenderla: “Es bastante más cursi que yo. Me preparó unos chocolates, y estaba muy desesperado de que abra el que tenía forma de corazón, que era el menos tentador de todo porque los otros eran rellenos y ese chocolate macizo. Lo abrí por insistencia, encontré el anillo, me volvió a proponer casamiento y acepté. Y le dije, me pedís casamiento cuando no se pueden sacar turnos en el registro civil, tratamos y no hay turnos”, reveló con mucho humor.

“La idea es hacer la fiesta y el casamiento en el receso de la temporada teatral que hay entre las fiestas de fin de año (...) Estábamos pensando en hacer un fin de semana campestre, con asado, más tipo una peña con amigos”, precisó Marzol sobre sus planes de boda.