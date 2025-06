En las últimas horas, los seguidores de Border Periodismo expresaron su preocupación por María Julia Oliván. La conductora había compartido un video, desde la sala de terapia intensiva de un hospital, tras haber sufrido un grave accidente en los estudios del streaming. Mientras se encuentra en camino de una larga recuperación, se conocieron detalles sobre su cuadro de salud.

El grave accidente de María Julia Oliván

María Julia Oliván es una de las conductoras de streaming más seguidas en las redes sociales. La periodista no solo lidera Border Periodismo, donde expone sobre la actualidad política, sino que además habla de sus hijos y la crianza en el aire y en su libro "Chat de Mamis". Esto la llevó a construir una comunidad de más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en las últimas horas, se volvió tendencia al haber sufrido un grave accidente en los estudios del canal.

Según su relato, debido al frío, decidió usar una de las estufas con etanol que hay en Border, pero se terminó prendiendo fuego. "Ayer estaba repasando la obra con una asistente y me quemé toda. Me prendí fuego y tengo el 25 por ciento de mi cuerpo comprometido. Estoy en la terapia intensiva del Hospital Alemán, y me están por llevar al quirófano", explicó la periodista, en un video que compartió en su canal y en el del streaming. Valentina, hija de Gonzalo Bonadeo, le salvó la vida al ayudarla a quitarse la ropa y acompañarla a un baño para que se duchase.

A pesar de esto, las heridas quedaron y tuvieron que internarla. El sábado tuvo la primera intervención, que consiste en sacar las ampollas. Según detalló, tiene la boca media dormida, por una quemadura en el mentón, pero su rostro se encuentra bien. Además, se quemó un poco el pelo, en varias partes de la pierna y el brazo. "Es otra prueba más de caer y levantarse, una prueba de resiliencia que estuve practicando todos estos años, otra vez puesta en juego ahora con mi cuerpo", expresó.

En esa línea, continuó: "Me estuve acordando tanto de Jorge (Lanata), por todas las veces que habrá tenido que salir de una anestesia. Pensé todo el tiempo en mi hijo, pero no con miedo, porque sé que lo crié valiente y capaz de afrontar situaciones de estrés". Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de fuerza para acompañarla durante este momento, mientras que los usuarios hicieron tendencia lo sucedido en las redes sociales. María Julia Oliván aseguró que se recuperará para la obra de teatro que tenían planificada, pero deberá descansar y seguir las indicaciones médicas.

