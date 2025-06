El exigente entrenamiento de Indiana Cubero y Nicole Neumann: “El feriado se quedó en el sillón”

En pleno feriado y fin de semana largo, la modelo Nicole Neumann aprovechó el día libre para entrenar junto a su hija, Indiana Cubero. En lugar de pasar el día en casa, eligieron pasar del gimnasio al aire libre con una exigente rutina que dejó en claro su compromiso con el deporte y la vida saludable.

Nicole, influencer con más de dos millones de seguidores en Instagram, compartió varias stories durante el fin de semana. Junto a Indiana y su actual esposo, Manu Urcera, registraron momentos de entrenamiento.

“Fue un feriado de familia que entrena”, escribió Nicole, acompañando un video donde él hace flexiones en la barra mientras madre e hija posan frente a la cámara.

Durante la tarde, el entrenamiento continuó con una salida en bicicleta grupal. En un video grabado por el piloto argentino de automovilismo, se ve a Nicole y a su hija pedaleando en compañía de otros ciclistas. “Y le metimos a la bici también. No crean que el feriado quedó en el sillón”, agregó Nicole.

La recuperación de Nicole Neumann tras la cuarta cesárea y reflexiones personales

Nicole no solo compartió la rutina deportiva, sino también una imagen muy personal: su vientre un día después de la cesárea de Cruz, su hijo menor, fruto de su relación con Urcera. “Esta es mi panza a un día de parida. No he visto otras después de una cuarta cesárea, pero sí puedo decir que no se desanimen jajaja”, escribió, visiblemente honesta y reflexiva.

La modelo aclaró que encontró esa foto mientras buscaba imágenes para saludar a Manu en el Día del Padre. En una emotiva publicación, homenajeó a su pareja y ompartió una serie de fotos del nacimiento de Cruz, quien cumplirá un año el próximo miércoles 18 de junio.

Nicole Neumann y Manu Urcera junto a su hijo: Cruz Urcera.

“¡Feliz día, papito! Buscando fotos y llegando al día del parto, me emocioné… Me llenó de amor y alegría revivir, finalmente ese día que recibimos a Cruz, buscado con tanto amor y anhelo, tan esperado y deseado, que llegó para sellar esta familia hermosa ensamblada. Gracias, gracias, gracias y feliz día otra vez. Te amamos”, expresó Nicole, emocionada.

De esta forma, con un entrenamiento muy exigente, Nicole Neumann y Indiana Cubero demostraron que un feriado puede estar lleno de energía, esfuerzo y salud. La modelo encontró un equilibrio entre la familia, la actividad física y el bienestar, y lo comparte ante sus más de dos millones de seguidores.