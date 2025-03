Gime Accardi reveló detalles sobre la crisis que tuvo con Nico Vázquez: “Replanteás tu vida”

La pareja de Gime Accardi y Nico Vázquez es de las más queridas por los espectadores de la Argentina. Ellos mantienen una relación desde hace más de 17 años. Se conocieron en el rodaje de la telenovela Casi Ángeles y se casaron en 2016. Tantos años de romance, amistad y trabajo juntos, provocó que sus seguidores se cuestionaran si no había discusiones. En conversación con Ángel de Brito, la actriz reveló detalles de una crisis que sufrieron e hizo que se replantee la vida.

La crisis de pareja que vivieron Gime Accardi y Nico Vázquez

Gimena Accardi y Nico Vázquez muestran su cariño a través de las redes sociales y acompañándose en todos los proyectos que se proponen. Muchas veces, se complementan y pueden encontrar cruces en sus trabajos como actor y director. Si bien los años y las experiencias vividas hicieron que se conectaran aún más, la actriz confirmó que hubo momentos de peleas y una crisis que los hizo distanciarse por un tiempo.

En Bondi, el streaming de Ángel de Brito, el conductor le consultó si eran muy seguido las discusiones. "Somos como cualquier otra pareja pasa que ya son muchos años juntos. Donde más nos hemos peleado es laburando", se sinceró Accardi. De esta manera, aseguró que durante la obra "En otras palabras", la cual fue dirigida por su pareja, no tuvieron inconvenientes. "En el primer proyecto donde él dirigía 100 %, pensé que nos íbamos a matar. Al final, nos llevamos bárbaro. Estuvo tan acertado que yo coincidía", explicó.

A pesar de esto, como cualquier pareja, hubo una crisis que duró cuatro días, después de tantos años juntos. Si bien no contó cuál fue el detonante, expuso que hubo un distanciamiento. Sin embargo, le restó importancia. "No te hablás una semana y replanteás tu vida. Ni llegamos a separarnos. Él aflojó. Es literal la persona más sensible, yo soy más dura, más fría, distante. Él es el romántico", detalló la actriz.

En esa línea, Gimena Accardi reflexionó que ninguna pareja es perfecta, ni ellos esperan serlo. A pesar de eso, admitió que su conexión fue instantánea y el amor que se tiene con Nico Vázquez es real y sorprendente. "No hay que idealizar nada. Simplemente, es verdad que nos llevamos muy bien. Hay una dinámica en convivir y trabajar juntos. Nos llevamos bien", cerró la artista. Los seguidores de ambos saben de la crisis, pero entienden que su romance es más fuerte que todo lo que les pueda ocurrir. Ellos no dudan en acompañarlos en todos los momentos que transitan, y les dejan tiernos mensajes en sus posteos en redes sociales.

