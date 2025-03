Morena Rial dejó a su bebé para irse de fiesta y no se presentó a las pericias psicológicas

Morena Rial no se presentó a las pericias psicológicas y habría dejado a su bebé por un motivo insólito. Se supo la razón por la cual peligraría la excarcelación extraordinaria de la joven debido a que se ausentó de un importante examen que es clave para su condición de libertad.

La hija de Jorge Rial, a pesar de encontrarse libre, aún debe atenerse a las reglas que dispuso el juez. La joven, acorde a lo resuelto, debe ir cada quince días al tribunal, realizar entrevistas con el personal de salud mental y cumplir sus tareas de cuidado a Amadeo. Pero habría desoído las disposiciones, lo que ahora la complicaría ante el juez.

Morena Rial

Por qué peligra la excarcelación extraordinaria de Morena Rial: los motivos

Peligra la excarcelación extraordinaria de Morena Rial porque no se presentó a un importante examen de la justicia. La joven se encuentra en libertad desde el jueves 13 de febrero. Sin embargo, la hija del exconductor de Intrusos habría incumplido las condiciones que impuso el juez tras liberarla.

Morena fue detenida en la noche del miércoles 5 de febrero por participar en un robo a una casa en Villa Adelina. La madre de Amadeo y Francesco admitió haber conducido el emblemático Peugeot blanco que llevó a los delincuentes al lugar del escruche.

Morena Rial

Morena Rial no se presentó a los exámenes psiquiátricos y psicológicos, por ello ahora peligraría su excarcelación. En la noche del jueves, decidió salir a bailar con su abogado Alejandro Cipolla y compartió mediante sus historias de Instagram una serie de fotografías junto a él y unos emojis de corazones.

Poco tiempo después de publicar estas imágenes, Morena Rial atacó a la prensa y a L-Gante. "¿Por qué no van a joder a L-Gante? Están desesperados y le festejan todo luego de que fue condenado a 3 años de prisión. No sé qué pretenden que haga", afirmó filosa la mediática. "Ahora no puedo salir dos horas después de más de tres semanas sin salir de mi casa. No se entiende la alevosía del periodismo", cerró.

Morena Rial atacó a L-Gante

Tras esto, peligra la excarcelación extraordinaria en el caso Morena Rial debido a que se no se habría presentado a los exámenes psiquiátricos y psicológicos. Al mismo tiempo se mostró de fiesta con su abogado y criticó a L-Gante. La hija de Jorge Rial se encuentra en una delicada situación en donde podría ponerse en peligro su situación legal.

C.G.