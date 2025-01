La vida amorosa de Peso Pluma vuelve a ser noticia y esta vez el cantante mexicano ha dado mucho de qué hablar. Hassan Emilia Kabanda Laija, conocido como Peso Pluma, fue captado en Florida junto a Kenia Os, una de las cantantes mexicana más populares del momento. Ambos fueron vistos en el marco de la Pegasus World Cup, y las imágenes no dejaron dudas sobre la cercanía entre los dos artistas.

Kenia Os y Peso Pluma

¿Otra Ángela Aguilar? Kenia Os, amiga de Nicki Nicole, de novia con Peso Pluma

El intérprete de “Ella baila sola” no tardó en encender las redes sociales cuando se difundieron videos en los que abraza a Kenia por la crítica, lo que despertó rumores de un romance. Pero eso no fue todo: Peso Pluma selló la especulación de forma literal al tatuarse una “K”, algo que rápidamente llamó la atención, ya que tiene la costumbre de plasmar algo significativo sobre cada una de sus parejas en su piel.

Lo que generó aún más revuelo es que Kenia Os, conocida también como influencer, había sido cercana a Nicki Nicole, expareja de Peso Pluma. En un audio resurgido de hace algún tiempo, Kenia comentó: “Vi a Nicki Nicole con Peso Pluma. Me encantó, Nicki se veía hermosa”. Por su parte, la cantante argentina también habló de su buena relación con Kenia: “Con Kenia estuvimos hablando de juntarnos en el estudio y a mi me llena de ilusión porque ella me gusta mucho”.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado si son oficialmente pareja, los gestos entre ellos y el tatuaje del cantante parecen hablar por si solos. Sin embargo, este supuesto romance también trae consigo polémica, ya que muchos señalan la fama de mujeriego de Peso Pluma, quien en el pasado enfrentó acusaciones de violencia psicológica por parte de Hanna Howell, otras de sus exnovias.

Por el momento, los fans están divididos; mientras algunos celebran la posible relación, otros cuestionan la lealtad e Kenia Os hacía Nicki Nicole. Sea cual sea la verdad, está claro que este triangulo amoroso seguirá dando de qué hablar.

N.L