La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes pasó a ser uno de los temas más seguidos de cerca por los medios de comunicación en la Argentina debido a que eran unas las parejas más queridas de La Scaloneta y la noticia, en primer lugar, fue contada por LAM. Posteriormente, la madre de Olivia y Benjamín Fernández, hijos que ambos tienen en común, se encargó de confirmarlo en la historia de su cuenta de Instagram donde defendió al jugador profesional y pidió que no especulen ni creen versiones relacionadas a una infidelidad. Luego de un tiempo, él fue relacionado con Nicki Nicole.

En cuanto a los motivos de separación es la elección del campeón del mundo con la Selección Argentina de estar solo. Lo cierto es que exfutbolista de River Plate no fue visto públicamente con la reconocida cantante a nivel internacional pero, en el mencionado programa, también se había informado de que habría ocurrido algo entre ellos y, en este marco, Ángel de Brito le consultó a la influencer si habló de esto con su expareja.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Qué le dijo Enzo Fernández a Valentina Cervantes sobre su supuesta relación con Nicki Nicole

Valentina Cervantes está llevando una nueva vida y adaptándose nuevamente a la República Argentina tras un tiempo viviendo en Inglaterra debido a las obligaciones futbolísticas de Enzo Fernández, jugador del Chelsea de la ciudad de Londres. La decisión de retornar al país con Olivia y Benjamín Fernández fue de ella tras entender el motivo por el que jugador quería separarse y debido a que aquí le sería más fácil rehacer su vida, tiene a amigos y familiares.

En medio de todos estos cambios, la influencer llegó a nuestra nación y ya contó con una gran oportunidad de trabajo en una agencia de modelos y talentos. Pero con el correr de los días se informó de que el padre de sus hijos estaría comenzando un romance con Nicki Nicole, ex de Peso Pluma. Es por eso que Ángel de Brito tuvo la posibilidad de charlar con quien supo ser la pareja del campeón del mundo, en su programa de "Bondi", y le consultó si lo de ellos era verdad y obtuvo como respuesta un "no que yo sepa”.

Ángel de Brito y Valentina Cervantes.

No conforme con esto, el reconocido conductor y periodista retrucó. "¿Le preguntaste?", interrogó y Valentina Cervantes contestó: "Sí, yo le pregunté. Dijo que no”. En este sentido, el exjurado del "Bailando" fue por más y le consultó si Enzo Fernández se lo contaría, a lo que declaró: "Sí, yo creo que sí. En algunas ocasiones creo que se habrán juntado en el mismo grupo. Pero más de eso no. Pero de ahí en adelante no lo sé. Capaz si en cinco meses salen, qué sé yo”.

Enzo Fernández y Nicki Nicole.

Por último, Ángel de Brito interrogó acerca de si Nicki Nicole es del estilo de mujer que le gustan a Enzo Fernández y preguntó: "¿No te dijo ‘mirá qué buena está'?". Y la respuesta fue certera y sin muchas vueltas: "No, no me hacía esos comentarios. No, creo que no es su estilo. Pero, capaz, sí”. De esta manera, Valentina Cervantes reveló qué es lo que le dijo su excompañero de vida cuando le consultó si estaba comenzando una relación con la intérprete.

