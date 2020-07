El motivo por el cual Olivia y Baltazar Alfonso dejaron el colecho y migraron a sus cuartos

View this post on Instagram

Su lugar en el 🌎... Descanso y juego! Debo reconocer que a veces extraño estar sola y tranquila en mi cama 😅 Pero lo bueno se comparte y este Sommier LC1000 de @ColchonesLaCardeuse es lo mas ! Recomiendo que ingresen a la tienda online y aprovechen porque hay beneficios increíbles. Descuentos, cuotas sin interés y envío gratis 💫