La angustia de Ova Sabatini al enterarse que Oriana tenía Coronavirus

Cathy Fulop y Ova Sabatini relataron la angustiante situación que atravesaron al enterarse de que Oriana tenía Coronavirus.

La pareja habló con Intrusos sobre cómo sobrellevaron la noticia y la reacción del momento. "La verdad que yo quería viajar a Italia", relató el morocho. Yo sigo preocupado todavía, por más que ahora me digan que el nuevo test le dio negativo y que tiene que hacerse otro test. Hay tanta información cruzada de todo esto que uno no tiene la seguridad de nada", dijo y agregó: "No sé si se lo puede volver a contagiar o si puede empeorar la situación. La incertidumbre me mata. Lo que yo haría es tomarme un avión, irme para allá, abrazarla y agarrarme le virus junto con ella, para quedarme con ella. Eso es lo que me daría la tranquilidad que necesito, pero no lo puedo hacer", confesó.

"Los que daba miedo es que ellos no puedan ser hospitalizados gracias a la creciente crisis que hay allá por la cantidad de caso. Eso es lo que me generaba más angustia", agregó Cathy.

Luego se refirió al estado de salud de su yerno. "Él está bien fue el último que tuvo síntomas pero el último al que se la ha ido. Aún sigue con la sensación de no tener gusto. Él tuvo tos y fiebre, Oriana no", reveló a la vez que aseguró que le hicieron el test y le dio negativo pero que esperan a un segundo resultado para comprobar si el virus se fue de manera definitiva.