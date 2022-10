Oriana Sabatini reveló cuál es su nueva profesión: "Preparo cuerpo para los velorios"

Oriana Sabatini sorprendió con su desconocida pasión y confesó que está estudiando tanatopraxia.

En una entrevista para Nadie dice nada, de Luzu TV, la cantante dejó asombrados a los conductores con esta confesión. "Son aquellas personas que preparan los cuerpos para los velorios, porque me encanta. Me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida", dijo la novia de Paulo Dybala.

"Todavía no interactué con un cuerpo sin vida, pero va a pasar porque cuando termine la teoría debo hacer la práctica. Se estudia para maquillar el cuerpo y también para abrirlo y sacarle los órganos", aclaró.

Luego, Oriana Sabatini admitió que la muerte le genera atracción desde muy chica. "Me gusta mucho la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada y descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto y dije por qué no", reveló.

Oriana Sabatini habló de la relación con Gabriela Sabatini

Oriana Sabatini habló por primera vez de la relación de su papá Ova con Gabriela Sabatini.

Los rumores de mala relación entre ellos surgieron hace algunas semanas generando una fuerte sorpresa. Sin embargo, la cantante aclaró cuál es la situación.

“Hay un distanciamiento físico que es inevitable, que es que ella vive en otro país y vive viajando y nosotros la verdad es que no la vemos tan seguido. Pero eso no significa que haya un distanciamiento emocional”. dijo.