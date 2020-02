Oriana Sabatini reveló cómo se cuida de los ataques en las redes y se diferenció de Jimena Barón

"Creo que las redes dan lugar a muchas cosas, pero depende esencialmente lo que uno comparta también", dijo Oriana Sabatini en una entrevista con Gente cuando fue consultada sobre las redes sociales y el caso de Jimena Barón, quien desató un verdadero escándalo y dividió a los usuarios.

La hija de Cathy Fulop aseguró que ella suele ser "bastante reservada" en cuanto a su intimidad y particularmente a lo que comparte con sus fans. "Creo que si no abrís esa puerta, no das el lugar para que la gente sienta que te conoce y que tiene el lugar para decirte cosas feas. Si vos solo posteás cosas de trabajo, fotos con familia, tu novio o amigas, es distinto", opinó.

"El stop lo tiene que poner uno (...) Yo en un momento me solía buscar en el buscador de Twitter para ver qué comentaba la gente y me ponía súper mal, porque es dañino. Pero hoy no lo hago más", agregó al respecto.

"Trato de empatizar con los haters más que enojarme porque imaginate lo mucho que se deben odiar a sí mismos como para dar tanto odio para afuera", reflexionó.