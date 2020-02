Las verdaderas razones por las que Oriana Sabatini se bajó del Bailando

Oriana Sabatini fue una de las convocadas para este 2020 en el Bailando pero su participación fue sólo una ilusión.

La morocha confirmó que no será parte del ciclo y explicó los motivos. "Tuve una reunión súper linda, ellos siempre están abiertos y predispuestos a darles lo mejor a los participantes, me sentí súper cómoda. Sin embargo, siento que en este momento de mi vida, con tantos viajes, me parecía poco profesional acceder a algo y hacerlo a medias. Sentía que de hacerlo, tenía que dar todo de mí. Hoy no me puedo comprometer a estar tanto tiempo en un solo lugar", dijo en Gente.

Luego aseguró que la exposición que implica participar del ciclo fue uno de los principales motivos. "Y lo más grande que me frenó fue la exposición que implica. Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que yo pueda participar, salieron muchas notas y todas ellas fueron malas. Entonces eso no iba a terminar cuando yo dijera que sí, sino que iba a seguir durante todo el año", disparó.