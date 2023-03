Oscars 2023: "Everything Everywhere All At Once" ganó a Mejor Película

La ceremonia de los Premios Oscar tuvo su edición número 95 este domingo 12 de marzo, en el Dolby Theatre en Hollywood, Los Ángeles. El momento de la noche más esperado por todos los cinéfilos del mundo llegó con el anuncio de la mejor película de 2023.

"Everything Everywhere All At Once" ganó el premio Oscar a la Mejor Película del 2023. Este film se estrenó en el país en octubre del 2021. Está dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

La película cuenta la historia de una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

El film está protagonizado por el vietnamita Ke Huy Quan y la estadounidense Jamie Lee Curtis, ambos integrantes del elenco de “Everything Everywhere All at Once, ganaron el óscar a mejor actor y actriz secundarios, respectivamente, en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Otros ganadores de la noche en los Premios Oscars 2023

Avatar: El Camino del agua ganó a Mejores Efectos Especiales

Sin Novedad en el Frente: Mejor Banda Sonora, Mejor Producción y Diseño, Mejor Película Internacional

The Elephant Whisperers: Mejor Documental Corto

Black Panther, Wakanda Forever: Mejor vestuario.

La Ballena: Mejor Maquillaje y Peinado.

Jamie Lee Curtis ganó a Mejor Actriz de reparto.

Ke Huy Quan recibió el premio a Mejor Actor de Reparto

Pinocchio ganó a Mejor Película de animación del año