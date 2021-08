Otro fin de semana a pleno: Estos serán los invitados de Juana Viale

Juana Viale está al frente de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, remplazando a su abuela, quien por ahora no volverá a la pantalla de Eltrece.

Este sábado a las 21:30, la actriz compartirá la velada junto a José Abadi, médico psiquiatra; el actor Martín Seefeld; el economista ultraliberal Javier Milei, pre candidato a diputado nacional por el partido La Libertad Avanza; y también al periodista y conductor radial Nicolás Cayetano Cajg.

En tanto, el domingo al mediodía en Almorzando con Mirtha Legrand, Juana recibirá a Pablo Echarri y Mike Amigorena, quienes están por estrenar el próximo 5 de agosto la obra Art; la actriz y humorista Dalia Gutmann; y Raúl Lavié, cantante de tango y actor.

Conocé el secreto de Juana Viale para ahorrar en su casa

En una época de tanta crisis para el mundo, y sobre todo para la Argentina, Juana Viale, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, contó al aire que suele visitar el Mercado Central, la popular feria de frutas y verduras. De esta forma, la actriz compartió sus secretos de ahorro.

Durante el programa, Juana contó que usa su camioneta particular para ir de compras y que suele hacerlo por mayor. “En el Mercado Central no podés comprar poco porque venden en cantidad”, explicó a sus invitados. Además, reveló que cuida aún más su económica y va con otras personas. “Está buenísimo. Siempre voy con un amigo y dividimos las compras. Compro en un lugar donde venden sólo orgánicos. Es necesario porque además te educa a comer, porque son productos estacionales, de lo que no hay disponible, ni congelado”.

Cerca del final, Juana detalló que sus hijos llevan una dieta verde y acostumbrados a esa vida : “Ese día que voy al Mercado Central es el día de cocinar. Y la cocina funciona todo el día, entonces tengo un cajón de cebollas, tarta de cebollas. Congelo mucho. Más que nada porque con tres hijos (gestos de desesperación) … Una saca, ya sabe, tiene todo organizado. Está bueno. La organización en la cocina es la salud de la familia”, afirmó.