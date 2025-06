El otro gran conflicto de la familia de Wanda, con Zaira Nara como protagonista: el tweet que terminó con el cuento de hadas

Zaira Nara volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras protagonizar un episodio que dejó al descubierto un costado poco conocido de su historia personal. En medio de un nuevo capítulo que sacude a su familia, una publicación en redes sociales terminó por desarmar la imagen idealizada de una antigua relación.

Zaira Nara sorprendió al romper el silencio sobre un episodio que parecía enterrado en el pasado. En un contexto donde los conflictos familiares vuelven a emerger y su hermana enfrenta una exposición mediática constante, la modelo tomó la palabra y recuperó el control sobre su propia historia.

Durante años, la relación que tuvieron la modelo y Diego Forlán fue vista como un verdadero cuento de hadas. Ambos formaban una de las parejas más admiradas del espectáculo y el deporte. Comprometidos y con planes de boda, parecían destinados a una vida juntos. Sin embargo, a pocas semanas del casamiento, todo se desmoronó.

En 2011, cuando ya se hablaba de fecha, vestido y fiesta, Zaira Nara sorprendió al anunciar la ruptura. En aquel entonces, se limitó a decir: “Menos mal que no me casé”. Con el correr de los años, se conocieron más detalles. Según la modelo, fue ella quien decidió terminar la relación tras descubrir mensajes en el celular del tenista que no le gustaron.

“Cuando sentís que algo no va más... Revisé porque no me quería casar, lo sentía”, confesó en una entrevista. Por su parte, Diego Forlán también dio su versión: “Fue muy simple, en el momento en el que yo no quise casarme, decidí que no había casamiento ni seguía la relación”.

A poco más de una década después, Zaira Nara volvió a referirse al tema a través de sus redes sociales. Todo comenzó cuando dos usuarios de X (antes Twitter) la criticaron por su apellido y celebraron que Forlán no se hubiera casado con ella. Uno de los mensajes decía: “De la que se salvó Forlán con esa familia de vividores de los Nara”. Lejos de quedarse callada, Zaira respondió con firmeza: “Señora María, ¿por qué habla sin saber? La que terminó esa relación fui yo”.

El otro gran conflicto de la familia de Wanda volvió a poner a Zaira Nara en el centro de la escena. A través de un mensaje en redes sociales, la modelo respondió a comentarios sobre su relación con Diego Forlán, afirmando que fue ella quien tomó la decisión de terminar el vínculo. La publicación generó repercusiones y reacciones entre sus seguidores, reavivando una historia que había quedado en el pasado.

