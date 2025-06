Julieta Ortega revela las adicciones de su hermano: "Ves a un ser querido destruyéndose"

Julieta Ortega decidió hablar sobre la situación que vive su hermano y lo hizo sin ningún tipo de filtro o reparo. Cuando le consultaron por el presente de Martín Ortega, abordó de lleno el tema de las adicciones y no se preocupó por enmascarar sus sentimientos o preocupaciones sobre ese tema.

Julieta Ortega revela las adicciones de su hermano, Martín Ortega

Lo primero que quiso aclarar Julieta Ortega, ante los micrófonos de Puro Show, es que toda la familia se encuentra tranquila porque Martín ahora “está a salvo”. Añadió que él está muy bien y que su internación “Era algo que tenía que pasar. Era necesario”, coincidiendo con las palabras que había tenido Ernestina País en su momento.

Julieta Ortega habló sobre la situación que vive su hermano.

Ante esta declaración, el cronista se mostró sorprendido y habló de la preocupación que podía generar algo semejante en el núcleo familiar. Julieta mantuvo su tono amable y sereno, y con total naturalidad explicó: “Preocupada estaba antes (…) para mi tener una persona querida en consumo es tratar de hacer algo para que se sienta mejor. Preocupada estaba cuando estaba afuera y consumiendo, ahora estoy chocha”.

Tras esas primeras palabras, Julieta Ortega volvió a remarcar que ahora las cosas están mejor y que lo preocupante ya pasó. “La preocupación es cuando ves a un ser querido destruyéndose. Una vez que está internado, a salvo (…) sin consumir sustancias que lo destruyen, todo es alegría para mí”, declaró.

Julieta Ortega y Martín Ortega.

“¿Qué fue lo peor que se te llegó a pasar por la cabeza?”, le preguntó el cronista, haciendo que Julieta continuara con su sinceridad. “Que se iba a morir. Como todo adicto. No hay mucha vuelta con la droga ¿viste? No hay mucha vuelta con una persona que consume de forma problemática. No hay muchos destinos posibles”, cerró.

La internación de Martín Ortega

Martín Ortega fue internado en a finales de abril. Si bien en un principio hubo cierto hermetismo al respecto, con el correr de las horas, los días y las semanas, la situación comenzó a esclarecerse.

Hoy, la familia Ortega, al menos en sus integrantes más mediáticos, no tienen problema en hablar sobre lo sucedido, siempre poniendo por delante el bienestar de Martín y la premisa de naturalizar o de quitarle negatividad a un proceso necesario para él. Las palabras de Julieta siguen esa línea, aunque lo hace desde un lugar mucho más explícito y claro que lo que sucedió anteriormente.

Martín Ortega.

De esta forma, Julieta Ortega reconoce las adicciones de su hermano, Martín Ortega, y lo extrema que era una situación que preocupaba a toda su familia. Ahora, según explicó, todo es para mejor y, tanto él como sus allegados, han ganado tranquilidad y felicidad al ver que se avanza en encontrar una solución.