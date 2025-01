La polémica de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez hizo que varias separaciones muy recordadas de la farándula argentina volvieran a resurgir. Algunas de ellas, como la separación de Pampita y Benjamín Vicuña, o Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, tuvieron como protagonista a la actriz que ahora sale con el futbolista de Galatasaray. Debido a esto, los comentarios de la modelo en una entrevista fueron tomados como una indirecta a la situación.

Pampita y la China Suárez

¿Palito para la China Suárez? La letal frase de Pampita sobre "robar" maridos

La China Suárez es protagonista de un triángulo amoroso entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Su rol en la historia generó controversias y diversos comentarios entre los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, se cuestionó el pensamiento de otras celebridades que vivieron esta situación, como Carolina "Pampita" Ardohaín. El pasado miércoles, en Mañanísima, compartieron una entrevista con la modelo, donde le preguntaron su opinión sobre la situación.

Pampita y la China Suárez

Allí, Pampita lanzó: “No se puede dar consejos porque es tan personal lo que uno siente por dentro que cada uno lo vive de su manera y escribe su historia a su manera. Alguna vez reaccioné de una manera más apasionada y en otras ya pude mantenerme más en cordura”. De esta manera, justificó: “El fuego que tenés adentro te hace hacer cosas, no lo podés evitar. Entiendo, entiendo las situaciones de pasión, de desborde, de pasión, de dolor, las entiendo todas porque a lo largo de la vida he pasado por todas”.

Wanda Nara, Pampita y la China Suárez

Si bien la modelo decidió no dar una postura, en las últimas horas, dio una entrevista para En Primera Fila, donde le lanzó un filoso palito a la China Suárez. Cuando le consultaron si podía "robar" el guardarropas de una celebridad, ella eligió a Victoria Beckham. "Me gusta esa ropa que te dura para siempre", explicó. Ante esto, la entrevistadora bromeó y dijo: "De paso le robamos al marido". Sin embargo, la modelo no lo dejó pasar y lanzó tajante: "Yo no robo el marido de nadie".

Pampita y Victoria Beckham

Esta dura frase se viralizó en redes sociales, y muchos usuarios lo relacionaron con la China Suárez. Por eso, comenzaron a opinar que Pampita debía sentir alguna clase de remordimiento por lo ocurrido hace muchos años con Benjamín Vicuña. Sin embargo, la modelo continúa manteniendo la imparcialidad. Por su parte, la entrevista la continuó lejos de la polémica que es tendencia en todos los medios.

A.E