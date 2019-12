Pampita volvió a defenderse de los ataques de la niñera: "Llegaré hasta las últimas consecuencias"

En medio de un móvil con la exniñera y el abogado que la representa, Pampita (41) tomó comunicación directa con Los Ángeles de la Mañana y se defendió en público de los dichos de las personas que la denunciaron. Con Ángel de Brito (43) como intermediario, la reconocida modelo contó el duro momento que está pasando tras ser acusada por la mujer que cuidaba a sus hijos.

"Quiero aclarar que perdió el embarazo estando de vacaciones en Paraguay. No puede asignarme a mi que pierde un embarazo, es una cuestión de fertilidad. Todo esto que está pasando es una locura. Yo no tengo nada que ver con sus pérdidas, por eso voy a llegar hasta las últimas consecuencias", manifestó la conductora de Pampita Online.

Luego continuó: "No voy a llegar a ningun arreglo porque es todo mentira. El abogado está aprovechándose de Viviana para hacerse publicidad él. Si piensa que me va a sacar un solo centavo, no lo va a lograr. Llevo dos días sin dormir, es horrible lo que me está pasando, me pasé todo el fin de semana con abogados".

"Para mi el interés económico y las influencias de los abogados a veces hacen cambios grandes en las personas. Cada cosa que digan lo tomo como prueba. Que tenga el descaro de decir que soy mala madre, eso no se lo voy a perdonar jamás. Quiero agregar y pedir que no le den mas lugar ni cámaras a esta gente, que vayan a donde tienen que ir que es a la justicia", finalizó la jurado del Super Bailando.