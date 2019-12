La exniñera de Pampita: las fotos que compartía con Benicio, Beltrán y Bautista

Tras la denuncia de Viviana Benítez a Pampita por maltrato psicológico, hostigamiento y presión, salieron a la luz las fotos que la joven compartía desde su cuenta oficial en Instagram junto a los hijos de la top.

Previo a que la exniñera decidiera poner "privada" su cuenta de Instagram, en varias de las publicaciones se la podía ver muy feliz y sonriente junto a Benicio, Beltrán y Bautista. Incluso, le ha dedicado espacio a Carolina Ardohain, demostrándole su cariño, afecto y amor el día de su casamiento, donde ofició de Dama de Honor. Asimismo, se puede ver la interacción entre las dos mujeres, quienes se escribían afectuosos mensajes.

Esta actitud de compartir tan abiertamente su buena onda con la familia de Pampa, se contradice con sus dichos en los que sostiene los malos tratos que habría vivido en la casa de la jurado del Bailando.

"Me sorprende un montón la presencia de Vivi ahí. Lo voy a dejar en manos de abogado. No me quedó otra que comunicarme con ustedes por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Esto se va a resolver en la justicia como corresponde, nunca tuve problemas con ningún empleado. Imaginate como me llama la atención a mí, una persona que fue una de mis damas de honor, con la que tengo una relación de afecto más que laboral. Le confiaba más que mi vida, mis hijos. Gracias a Dios cuento con muchísimo material del pruebas", expresó Ardohain en su defensa.

Luego, la pareja de Roberto Gracía Moritán (42) continuó: "No hubo posibilidad de diálogo porque no nos vimos el lunes. Ella toma la decisión de irse, se retira de casa sin despedirse de nadie, ni siquiera de mis hijos. Es una persona que quiero mucho, es parte de la familia, por eso no entiendo su traición y su mentira. Si es por interés económico, le pagaba más de lo que dice la ley. Se tiene que conocer la verdad, no quiero negociar nada con alguien que miente de esta manera, el daño ya está hecho".