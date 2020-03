La respuesta de Pampita cuando le preguntaron por el embarazo de la China Suárez

Pampita habló por primera vez sobre los rumores de embarazo de la China Suárez. Lejos de cualquier polémica, al diosa se refirió a las versiones de que Benjamín Vicuña espera otro varoncito.

“Tus hijos van a tener un hermanito, ¿no?”, le preguntaron en Hay que ver.

“No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco”, dijo la morocha intentando evadir la polémica. “Vos no tenés que preguntar, te tienen que contar”, insistió Fernanda Iglesias.

“No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda. Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo”, cerró la modelo.

Días atrás, Angie Balbiani, amiga íntima de la modelo, se refirió a las versiones y dio su parecer sobre el proceder de la pareja a la hora de confirmar la noticia. "Si yo tengo un hijo con mi ex marido, me parece que me tiene que avisar de manera telefónica para que yo pueda contener a mis hijos también. Si bien no tenemos un vínculo de pareja, está bueno yo saber para darle contención a mi hijo", disparó la panelista de Incorrectas.