Pampita confesó que fue "ninguneada" por un reconocido cantante

Pampita contó una insólita anécdota que involucra a un reconocido cantante. La modelo confesó que fue el joven cordobés Paulo Londra quien se negó a sacarse una foto con ella.

La conductora aseguró que artistas como Alejandro Sanz se mostró dispuesto a sacarse una foto. “Yo lo fui a ver, es un gran amigo de mis amigos Iván Zamorano y María Albero. Y cuando lo fui a ver al recital, le dije a María ´a mi me gustaría ir a verlo´. María lo llamó y le dijo: ´hay una amiga mía ahí en el público, ¿puedo ir a saludarlo? ´. ´Pues que venga…”, así en español”, dijo en Pampita Online.

Pero luego, aseguró que no corrió la misma suerte con el cantante trapero del que sus hijos son fanáticos. “Una vez, Paulo Londra me dijo que no. Bajó muy cansado del escenario. Pero voy a ir de vuelta, no vas a zafar…algún día te voy a encontrar. Es que a mis hijos les gusta mucho. Estaba muy cansado, no sé cuantos años tiene pero estaba muy cansado”, contó la diosa convencida de su revancha.

“No me estoy quejando porque lo voy a volver a intentar. Por los chicos, una madre hace cualquier cosa, es eso”, agregó.