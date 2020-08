Pampita confesó que se pondría el "chip sexual"

Carolina Pampita Ardohain y su compañero Gabriel Oliveri hablaron de la posibilidad de colocarse el denominado chip sexual tras las confesiones de Pablo Echarri en donde afirmó que desea incorporarlo para mejorarse anímicamente. La top se animó a hablar del tema y aún no descartó la idea de ser parte de esta nueva tecnología.

"Ya estoy haciendo las averiguaciones pertinentes para tener mi propio chip", fueron las palabras de Pablo Echarri que terminó en una ronda de confesiones en el piso de Pampita Online

"¿Vos Caro ya tenés o nada?", le preguntó Oliveri a Pampita. "¡Todavía no! Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner", reconoció Pampita.

"Y si Rober se pone...", llegó a esbozar otro integrante de su panel antes de que ella lo interrumpiera aduciendo que "no necesita nada". "Pero supongamos que se pone y no te cuenta que se pone...", reiteró Oliveri. "No, ¿por qué me va molestar si se lo pone? ¡Al contrario! ¡Beneficio para todos! ¿o no?", expresó entre risas.

"¿Les molestaría que su novio o marido use viagra?", insistió Gabriel. "No, cuando pase te cuento. Por ahora no", le contestó. Cerca del final, el periodista la halagó divertido: "¿Nunca viste pastillitas azules en su mesa de luz? ¡También con ese lomazo, la dejo al lado de la de la presión!".

Este innovador recurso sexual fue popularizado por Carmen Barbieri, Catherine Fulop y Sergio Goycochea, entre otros famosos. Se trata de un pequeño implante de material biológico contiene en su interior una forma sintetizada de la hormona testosterona.

¿Te animarías?