Pampita hizo un desesperado pedido por su marido, Roberto García Moritán

Pampita abrió su programa haciendo un llamado a la solidaridad: ¡Habrá recompensa para quien encuentre la billetera de Roberto García Moritán! La top afirmó que peligran las vacaciones a Uruguay de su esposo porque perdió su billetera con toda la documentación necesaria.

"No hay DNI, no hay cédula verde, no hay tarjetas de crédito", arrancó diciendo la morocha, quien luego hizo el pedido a su audiencia: "Llamado a la solidaridad. Si ves una billetera negra llena de mil cosas y adentro dice Roberto García Moritán te comunicás con la producción. ¡Se ofrece recompensa! Si no no nos vamos de vacaciones".

La conductora explicó que su marido fue a comprar a una estación de servicio y que perdió la billetera en el trayecto entre el kiosco de la estación y el auto. Dijo que vio las cámaras en San Isidro y que "dieron vuelta" todo el auto y allí no está. "Yo me voy igual. Si no se hacen todos los trámites y se demorará unos días más", dijo y dejó clara su posición al respecto. "Lo espero en la playa tomando sol", cerró entre risas y preocupación.