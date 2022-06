Pampita y Chino Leunis son los dos presentadores que encararon este arriesgado y nuevo formato de reality que El Trece propuso dentro de su grilla de programación, para hacerle frente a los números de rating que venían en picada desde el último ShowMatch, La Academia.

Hoy, la modelo fue entrevistada por el equipo de prensa de "El Hotel de los Famosos", y reveló algunos detalles inéditos de cómo es su relación con su amigo y compañero de set, Chino Leunis. Asimismo, Pampita contó que está muy alegre de ver cómo el público finalmente se logró enganchar con el programa.

Pampita dio detalles inéditos de su relación con el Chino Leunis dentro de El hotel de los Famosos.

"Con el Chino nos llevamos bárbaro. La verdad que nos divertimos, nos reímos. Estamos súper comprometidos, nos mandamos mensajes porque tenemos distintos turnos, entonces yo le cuento que pasó en mi horario, él me cuenta qué ocurrió en el de él", comentó Pampita, y sumó a su comentario: "¡No podemos despegarnos de este tema del Hotel de los Famosos y me encanta que así sea y nos vino muy bien tener la misma energía, las mismas ganas y creo que eso se trasluce también para ustedes".

Sobre si le gusta o no, llevar la conducción del reality del Trece, que hasta ahora viene generando bastante polémica y una audiencia que se divide entre el amor y el odio por lo que ocurre allí dentro con los participantes, la modelo respondió muy efusiva.

"¿Cómo no me va a gustar? ¡Me encanta ser la conductora de El Hotel de los Famosos, soy igual que ustedes, soy una fan. Cada día lo veo con tanta pasión, con tanta adrenalina, sin saber lo que va a suceder al día siguiente. ¡Estoy exactamente igual, que están ustedes detrás del televisor!".

El Hotel de los Famosos arrancó sus grabaciones en pleno verano, clima que permitió ver varios looks de Carolina "Pampita" Ardohain, con mucha piel de por medio; sin embargo, el otoño llegó y las extensas grabaciones se van hasta altas horas de la noche, lo que hace que la presentadora deba empezar a salir abrigada.

«Les quiero contar que tengo mucho frío cundo estoy en la H. ¡Pero mucho, mucho, mucho! Traté de aguantarla lo máximo que pude con vestiditos, pero, en un momento, dije: "Hasta acá llegué", y ahora soy un acolchado andante».

Pampita reveló el nombre del participante con el que haría un duelo en la H

La H es el escenario de El Hotel de los Famosos, donde dos duelistas se enfrentan cara a cara, para ver quien debe abandonar el reality. No solo la fuerza es un factor a tener cuenta, también la resistencia, el autocontrol, la estrategia, la agilidad y velocidad para encarar el duelo.

Pampita contó que de hacer un duelo en la H, elegiría a Militta Bora. ¿La razón?, ella misma la contó: "Yo soy malísima en estos juegos y debo buscar un contrincante más o menos parejo conmigo. (risas)".

Para cerrar, Pampita afirmó que este proyecto la tiene muy feliz y con muchas alegrías, pues ha sido un lugar donde ha podido compartir con gente maravillosa. La modelo le agradece a la producción, que le ha dado la oportunidad de trabajar junto a su hija, Ana García Moritán, que mañana, 22 de junio, cumple 11 meses de edad.