Hoy, la modelo y presentadora, Pampita, hizo su esperada llegada a la maravillosa isla de Ibiza. Su visita a este paraíso mediterráneo no solo es motivo de alboroto entre sus fanáticos, sino también debido a su compromiso como imagen de la prestigiosa cadena internacional de hoteles. La influencer en la moda aprovechó su primer día en la playa para mostrar dos atuendos encantadores y dignos de admirar.

Con su característica audacia, Pampita hizo una entrada en la arena vistiendo una microbikini verde que dejó a todos boquiabiertos. El vibrante color resaltaba su bronceado natural y realzaba su tono de piel. La microbikini, con un diseño minimalista pero atrevido, enfatizaba su figura esbelta y tonificada, demostrando porqué es considerada un ícono de la moda. La modelo completó su look playero con gafas de sol de última tendencia.

Pampita en microbikini por las playas de Ibiza: “Recién llegada”.

Pampita llegó a la isla española con un look que sorprendió a todos. Con un vestido de playa largo estilo boho en tono beige, la famosa hizo su imponente arribo. El vestido, confeccionado en tejidos livianos y fluidos, mostraba un aire bohemio y sofisticado. El escote en V al frente y espalda da un aire mucho más sensual.

Su diseño suelto y holgado permitía que la brisa marina jugara con los volados en el ruedo, creando un efecto visualmente cautivador. "Llegando a casa. Recién llegada a Ibiza pra disfrutar", comentó la modelo.

La llegada de Pampita a Ibiza ha generado un revuelo en el mundo de la moda, ya que la modelo continúa inspirando a miles de seguidores con su estilo impecable. Su elección de una microbikini verde y un vestido de playa boho en tono beige demuestra su habilidad para adaptarse a las tendencias más candentes de la temporada.

Pampita se sinceró y afirmó que quiere su Martín Fierro

El domingo 9 de julio se entregarán los anhelados Martín Fierro y la modelo confesó en LAM que no la va a carretear y que quiere tener su Martín Fierro como mejor presentadora de la TV. "Estoy muy feliz, toda la vida soñé con algo así. El día que me lo gane me desmayo, es mucha emoción’’.

"Para mí es un gran honor, es un premio que respeto mucho y tengo colegas súper fuertes en la misma terna así que no espero nada, pero igual lo disfruto hasta el último segundo’’, expresó la famosa. Pampita sabe que la terna es competitiva, pero aseguró que tiene la esperanza y hasta el último minuto conservará la ilusión de cumplir su sueño de niña.