Bailando 2023: Charlotte Caniggia es la nueva confirmada y se volverá a encontrar con Pampita tras su fuerte pelea

El Bailando 2023 está cada vez más cerca de su comienzo y continúan confirmando nuevos nombres de famosos que van a participar del certamen. En la noche de este martes feriado, Ángel De Brito dio la primicia en LAM de que Charlotte Caniggia es la nueva celebrity que firmó contrato con Marcelo Tinelli.

Ángel De Brito en LAM.

La pelea de Charlotte Caniggia con Pampita

Pampita también se hará presente nuevamente como jurado en el Bailando 2023 por la señal de América.

Años anteriores, la Top Model tuvo cruces con algunos de los participantes del programa y compañeros del jurado, que quedaron en el recuerdo de los televidentes. Una de las fuertes peleas fue justamente con Charlotte Caniggia.

Todo surgió cuando la hermana de Alex Caniggia fue panelista invitada en Pampita Online. "No me gustó lo que me hizo", comenzó diciendo Charlotte Caniggia a Ángel De Brito que también estaba de jurado.

Al momento de darle su devolución, Pampita le preguntó por qué no se lo dijo en su momento ya que había pasado un año y medio. "Me la re banco", agregó la modelo.

Pampita.

"Somos dos mujeres de mucho carácter, nos va a venir bien hablar las cosas en la cara", señaló luego Pampita.

Seguido a esto, Charlotte Caniggia le indicó a la jurado que trataba mal a la gente. "Yo me la banco, pero hay manera de hablar las cosas", manifestó la mediática.

Enojada, la mamá de Ana García Moritán continuó: "Te voy a decir la verdad, bailás horrible".

La pelea continuó y habrá que ver si sigue este año en la nueva pista del Bailando 2023.