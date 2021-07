Pampita fue mamá: el primer regalo a Ana que está vinculado con Blanca

Este jueves por la mañana, Pampita y Roberto García Moritán se convirtieron en papás de Ana, su primera hija juntos y atraviesan el momento más feliz de sus vidas. Con la llegada de pequeña, amigos y familia de la pareja han expresado su amor por la pequeña, una de ellas fue Luciana Pizzolorusso, la madrina, quien fue la primera en confirmar el nacimiento de la niña.

"Nació, está re bien. ¡Ay, qué alegría!¡Y qué merecida! Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta", dijo en una charla con "Nosotros en la mañana".

Luego, la madrina de Ana luego dialogó con Ángel de Brito y reveló el especial regalo que le hizo a Pampita para su niña. Se trata de un presente que está inspirado en Blanquita Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña que murió en 2012.

"Yo le regalé dos cosas. La primera es un cunero, re lindo, con la imagen muy especial para nosotros, la del Sagrado Corazón, porque está muy vinculado a nosotras, a Blanca y a toda nuestra historia", relató Luciana.



"También le compré otro regalo, que Caro aún no sabe. Estaba esperando a que nazca para grabarlo porque no sabía el nombre. Hoy me enteré que era Ana, que me encanta. No pensé que le iba a poner Ana, porque ella es Ana Carolina, y me encanta", concluyó Pizzolorusso muy feliz por la llegada de su ahijada.

Mamá capricorniana e hija canceriana: cómo será la relación de Pampita y su hija Ana según los signos

Según lo que dicen los astros la compatibilidad entre capricornio y cáncer es muy buena ya que son dos signos que se complementan en varios puntos. Ambas formarán un vínculo fuerte en el que priorizarán la tranquilidad del hogar y la seguridad. Se puede decir que los signos de tierra -como el de la capricorniana Pampita- son compatibles con los de agua (cáncer) ya que ambos se complementan.

La hija Cáncer se sentirá muy a gusto con las comodidades que le brinda la madre Capricornio, siempre atenta a sus necesidades. Las niñas regidas por este signo necesitan calma, avanzar paso a paso. Su crecimiento será consciente y lento, un proceso en el que aprenderá de cada momento. Sin embargo, las exigencias de su madre Capricornio podría agobiarlas un poco, pero podría ayudarla a formar su carácter.

