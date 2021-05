Pampita habló de su relación con Puli Demaría

Pampita se refirió de manera irónica las versiones de distancia con Puli Demaría, una de sus mejores amigas.

Días atrás, en Intrusos aseguraron que la empresaria habría decidido alejarse de su entorno y tomaron en cuenta el faltazo de Puli al baby shower de la modelo.

Sin embargo, Pampita echó por tierra cualquier rumor y enfrentó de manera irónica estos dichos en su programa Pampita Online. “¿Qué es lo que andan diciendo que estamos distanciadas de Puli?”, dijo Julieta Novarro, panelista del ciclo.

“No nos sacamos foto cuando nos juntamos”, dijo la modelo de 43 años y Novarro agregó: “Es que si nos sacamos foto se van a quejar que el barbijo y justo me lo saqué para la foto al barbijo, no es que no lo tengo”.

Luego, Pampita habló de manera directa sobre estas versiones. “Es eso, que no hay registro, pero la verdad es que está todo bien", cerró.

La nueva vida de Puli Demaría después de su separación

En sintonía con la versión de un alejamiento de Pampita, en Intrusos aseguraron que Puli Demaría realizó un cambio radical de vida después de su separación con Chule Bernardo.

Puli Demaría ahora es la cara de su nueva línea de zapatos.

Según informaron, la empresaria ahora se dedica a la moda y ahora lanzó su nueva línea de zapatos, Pulidshoes.

Antes de esta faceta, Puli Demaría era la cara visible de Sarapura, empresa de música y eventos, que formó parte de las más exclusivas fiestas antes de la pandemia.

AM