Pampita se mantiene en el foco del ojo público, primero por su divorcio con Roberto García Moritán y luego por volver a apostar al amor y comenzar un vínculo con Martín Pepa.

Pampita viajó a Tailandia con una reconocida marca de joyas, Pandora, y a la vuelta de su travesía por Asia fue recibida en Ezeiza por su nueva pareja, Martín Pepa.

Pampita y Martín Pepa

Pampita habló sobre su vínculo con Martín Pepa

La modelo viajó a Asia y en su llegada a Ezeiza para iniciar su viaje, la modelo fue consultada por los periodistas sobre su nueva relación amorosa. Desde Socios del Espectáculo, mostraron que Pampita habló sobre Martín Pepa con los movileros, pero dejó en claro que hay cosas que no le gustan.

“Vas a viajar con Zaira Nara y su pareja es amigo de tu novio”, le señaló el periodista y la conductora confirmó que “sí, son amigos”. Frente a esto, el periodista le retrucó “no me dijiste que no es tu novio entonces”, a lo que la modelo no reaccionó de la mejor manera y sentenció que “están queriendo sacar titulares y me van a poner de mal humor porque yo no dije eso”.

Después de que Pampita cambió su cara, el periodista de LAM le consultó si hubo formalización o se habló sobre la exclusividad de la pareja, y la modelo sin dudarlo aseguró que “soy siempre exclusiva”. “Cuando estoy conociendo a alguien conozco solo a una persona, no hablo con otros, no chateo con otros y no veo a otras personas”, agregó.

Frente a su declaración, el movilero le preguntó si esperaba o pedía lo mismo del otro lado y la modelo dijo que “puedo hablar desde mi lado”.

Pampita y Martín Pepa

Pampita contó que estaría en Tailandia por seis días, y el periodista le preguntó si se trataba de la primera vez que estaría tanto tiempo separada de su nueva pareja, algo que causó la risa de la conductora ya que Martín Pepa vive en Estados Unidos, por lo cual es común en la naciente relación no verse tan seguido.

Sin embargo, Pampita demostró que su nuevo vínculo con Martín Pepa se desarrolla de la mejor manera, pese a la distancia.

Pampita sobre la baja de Wanda Nara del viaje a Tailandia

En el viaje de Pandora a Tailandia no solo participó Pampita, sino que también grandes figuras como Zaira Nara, Juli Poggio y Stephanie Demner, además de Jimena Barón, quien fue en reemplazo de Wanda Nara.

La modelo fue consultada sobre la baja de Wanda del viaje y señaló que “hubiera estado buenísimo (que Wanda participe del viaje), es muy divertida ella”. “Es una pena que no venga porque el viaje es espectacular”, agregó.

También le preguntaron por la presencia de Jimena Barón al tan esperado viaje y aseguró que le “encanta” que la cantante se sumara. Además, dejó ver la buena relación y espantó los rumores de mala onda con Jimena, contando que tienen un grupo de Whatsapp por el que hablan.

Stephanie Demner, Jimena Barón, Zaira Nara, Pampita y Juli Poggio en Tailandia

Pampita fue dura sobre su relación con Roberto García Moritán

El día de la gala de CARAS, Pampita fue entrevistada por LAM y allí, Ángel de Brito le contó que, en ese mismo programa, Roberto García Moritán había hecho declaraciones donde aseguraba que todavía la amaba. Si bien en ese momento la nota aún no había salido, ahora sí fue lanzada al aire, pero la conductora aseguró que no la vio.

“No la vi porque estoy muy ocupada, trabajé un montón estos días y tenía que estar con mis hijos también, así que no vi nada”, expresó Pampita.

El periodista le señaló que su respuesta a Ángel, sobre que su vínculo con el padre de Anita García Moritán estaba terminado, tuvo muchas repercusiones, y la modelo agregó que “en algún momento este tema ya está, ya dimos punto final, ya estamos divorciados, no vamos a estar siempre hablando de lo que fue. Para mí ya está, tema re terminado”.

Roberto García Moritán y Pampita

Pampita se mostró muy segura respecto a sus pasados y nuevos vínculos, y aseguró haber dejado de lado a Roberto García Moritán mientras visualiza un futuro con Martín Pepa.

MVB