La elegancia y el glamour argentino cruzaron fronteras este fin de semana, cuando Pampita, Zaira Nara, Jimena Barón, Sthepanie Denmer y Juli Poggio deslumbraron con sus estilismos en el exclusivo evento organizado por Pandora en Tailandia.

Las cinco personalidades destacaron con impecables looks en tonos blancos, una elección que fusionó sofisticación y frescura en un entorno paradisíaco.

Los looks de las famosas en la gala de Pandora

El evento de Pandora, celebrado en uno de los lugares más exclusivos de Tailandia, reunió a figuras internacionales del espectáculo y las redes sociales, pero fueron las argentinas quienes se robaron todas las miradas. Vestidas en tonos blancos, cada una de las celebridades le dio su toque personal a este código de vestimenta, demostrando su capacidad para interpretar tendencias y adaptarlas a su estilo propio.

Jimena Barón eligió un conjunto blanco de inspiración lencera que combinó un blazer holgado con detalles delicados en encaje, demostrando que el minimalismo puede ser absolutamente sexy. Completó su look con sandalias blancas de tiras y accesorios que reflejaron el espíritu de Pandora: elegancia en los detalles.

Sthepanie Demner, por su parte, lució un vestido con un corte asimétrico y un detalle de cintas en el hombre que le dio un toque distintivo al look que acompañó con unas maxi gafas de sol y el cabello suelto.

Julieta Poggio apostó por un vestido semitransparente que resaltó su figura y mostró cómo esta textura sigue marcando tendencia en el mundo de la moda. Con un maquillaje natural y ondas relajadas, la actriz lució radiante.

Con un look de la misma inspiración que Jimena, Zaira Nara lució un conjunto de dos piezas compuesto por un blazer oversize y pantalones palazzo. Este atuendo combinó modernidad y comodidad, mostrando que lo clásico puede reinventarse para un evento de lujo. Para completar el look, eligió sandalias altas y joyas minimalistas y un make up en donde resaltaron sus labios en rojo.

Finalmente, Pampita deslumbró con un vestido blanco de algodón con bordados delicados, que equilibró frescura y elegancia. Su elección fue perfecta para el evento diurno, combinando elegancia y sofisticación.

El evento de Pandora no solo fue una celebración de la moda y la joyería, sino también una muestra de cómo las figuras argentinas siguen ganando relevancia en la escena internacional. Pampita, Zaira Nara, Jimena Barón, Sthepanie Denmer y Juli Poggio demostraron que el estilo y la elegancia trascienden fronteras, convirtiéndose en las protagonistas indiscutidas de una noche que brilló con luz propia.

