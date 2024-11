El emotivo descargo de Jimena Barón por ser el boom de las redes sociales desde Tailandia: "Me sentí rara"

Jimena Barón suele mostrarse muy activa en sus redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores. Y no es la excepción en este momento que se convirtió en el reemplazo de Wanda Nara en un viaje a Tailandia de una reconocida marca de joyas. Esto la catapultó a volverse tendencia en gran parte de las plataformas digitales.

Jimena Barón

El emotivo descargo de Jimena Barón por ser el boom de las redes sociales desde Tailandia

Este viaje la empujó a subir cada vez más historias y publicaciones en su cuenta de Instagram. Desde las fotos del momento que embarcó y cuando enfrentó uno de sus mayores miedos, los aviones hasta los divertidos momentos que está compartiendo con otras influencers de Argentina Zaira Nara, Pampita, Stephanie Demner y Julieta Poggio, con la que terminó probando un gusano frito en un local a la calle.

Fiel a su estilo personal, Jimena Barón decidió darle un toque personal y sensible a las publicaciones que hace en su cuenta. En las últimas horas, compartió en su feed una serie de fotos de su viaje a Tailandia, donde escribió un gran descargó expresando como se sentía: “Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta, mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia”.

Jimena Barón

“Justo hace unos días había contado que empecé el año re triste porque no me salió un proyecto que me dio mucha ilusión. He tenido mucho ego, no hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine, como pude, con lo que tenía”, continuó Jimena al mencionar nuevamente que este 2024 quedó fuera del proyecto Love is Blind, que justamente conduce Wanda Nara.

Jimena Barón y Pampita

En este sentido, contó que al comenzar el viaje hacia Tailandia le avisaron que es tendencia en Twitter Argentina, algo que le impresionó, pero en un principio no tenía la idea de entrar a ver que decía. “La verdad no me importó mucho y siempre da miedo porque a veces dicen cosas feas que no me gusta leer, pero me escribieron varios amigos y me dijeron que entre a ver. Ahí una catarata de amor inesperada, que aunque el éxito para nada esté en las redes sociales, fue un mimo gigante”, detalló la cantante al sorprenderse por la repercusión.

Jimena Barón

Para finalizar, extendió el agradecimiento por el apoyo que le estuvieron dando en todo este tiempo. “Yo le pongo mucho amor a mi contenido y sinceramente este año viví de eso y me fue muy bien, pero todo esto es posible porque están ustedes ahí del otro lado. Nada, agradecer de todo corazón y comentarles que a pesar de la frivolidad de las redes, a veces también pasan cosas medio mágicas. Vine medio pachucha y me voy como la nena del video final”, concluyó la cantante.

Jimena Barón

De esta forman, en medio de la gran experiencia que vive, Jimena Barón se tomó el tiempo para analizar el gran alcance que está teniendo con un apoyo que va desde mensajes con cariño hasta el uso de memes para expresa apoyo. Lo cierto es que el perfil de Instagram de la cantante actualmente tomó gran relevancia por el contenido que comparte desde Tailandia.

VDV