Pampita le respondió a Ximena Capristo: \"¿Otra vez con ese tema?\"

Pampita le respondió a Ximena Capristo por el episodio con Gustavo Conti en Pampita Online el año pasado.

La modelo de 43 años se refirió a las últimas declaraciones de la ex Gran Hermano, quien contó en detalles lo que había pasado en ese intercambio con su marido.

"Lo invita al programa y Pampita le hace un mano a mano, le decía ‘levantame a mí’. Si se las puso la producción, cada conductor sabe… Me pareció fuerte ese ida y vuelta. Fue fuerte", contó la morocha.

La fuerte respuesta de Pampita: "Jamás tocaría a un hombre casado"

Al ver escuchar esas declaraciones , Pampita no dudó en contestar a Ximena cuando pasaron en su programa el tape. “¿Otra vez con este tema? Nunca pasó. No me acuerdo el programa. La verdad, si quedó alguna duda lo vuelvo a aclarar: jamás tocaría ni con un palo a un hombre comprometido", comenzó la diosa.

"Tu marido es tuyo. Cualquier cosa que pudo haberse imaginado, si lo sigue pensando a pesar de que ya lo aclaramos muchas veces, es que no es así y nunca fue así", agregó.

