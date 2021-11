Pampita reveló cuál es su mayor adicción y porqué le genera tanta dependencia 

De acuerdo a cómo lo demostró en Siendo Pampita, Carolina Ardohain es una mujer multifacética, y aunque mantiene una agenda muy apretada, se toma su tiempo para tener una dieta saludable y llevar adelante su rutina de ejercicios. Aunque mantiene un perfil bastante sano, la conductora de Pampita Online reconoció qué es aquello que le genera tanta dependencia y por qué es su mayor adicción.

En diálogo con su compañero de Pampita Online, Pablo Muney, la modelo confesó que no puede controlar el uso que le da a su teléfono celular. “¿Cuánto tiempo te marca que usas el celular, Caro?” le preguntó el panelista y mientras Carolina revisaba el tiempo en pantalla de su teléfono, durante las últimas 24 horas, aseguró: “¡Qué bárbaro! Casi 4 horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!”.

“Pasa que en los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono” confesó la jurado de La Academia, al revelar que mucho tiempo del uso de su teléfono celular, lo utiliza para responder los miles de mensajes que recibe de sus fanáticos.

“Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco” cerró.

Hace algunos días, Pampita confesó que junto a Roberto García Moritán mantienen el pacto de salir a almorzar solos cada semana, en plan de salida romántica. Pero en los últimos días, la conductora de Pampita Online y el Legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, salieron a cenar y llevaron a su hija Ana Carolina.

“Siempre nos vamos a almorzar por Palermo, porque una vez por semana tenemos nuestra salida de novios” confesó la conductora en el ciclo que conduce en Net Tv, y agregó: “Y tiene que ser al mediodía porque a la noche trabajo”.

Lo que en un principio sería una salida romántica nocturna, terminó en un percance que sufrieron con la beba de cuatro meses. Lo que parecía ser una cena para disfrutar de una noche agradable, terminó en un accidente, y tuvieron que salir corriendo de urgencia.

“Fuimos a comer ayer con Rober y Anita, una salida de novios y Anita se hizo popó. Pero no es que se hizo poco, se hizo hasta el cuello y como yo la tenía a upa me hizo a mí en la ropa” relató Carolina Ardohain.

“Tuve que pedir la cuenta y salir corriendo a bañarla” agregó la conductora de Pampita Online, y aseguró que tuvo que salir del local disimulando el percance que sufrió su beba. El empresario gastronómico intentó cubrirlas con una servilleta y partieron a su casa para bañarse.

