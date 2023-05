Tras el escándalo por la posible estafa millonaria de la agencia Turismo Felgueres, para la cual Pampita había prestado en un evento su imagen, la modelo rompió el silencio en Socios del Espectáculo.

“¡No se puede! Imagínate que son tantos eventos que uno va, que uno no se pone a investigar como está en impositivamente esa empresa o si tiene bien los papeles”, comentó de manera inicial Pampita para desligarse de cualquier escándalo.

“Uno presta su imagen es contratado después, cómo responda la empresa no depende de uno ¡No lo podríamos hacer, es así el trabajo de uno! Uno pone su imagen es contratado para eso pero no anda investigando empresa por empresa en la que participa”, remarcó Pampita.

Según información de Rodrigo Lusich, el mismo dueño de esta empresa habría estafado a Guillermo Ardohain, hermano de la modelo, con la venta de un auto que jamás recibió.

“Una empresa para tener visibilidad tiene que contratar influencers, celebrities y famosos para que su producto sea visto en redes, se ha visto en programas de tele, es parte del proceso de marketing”, comentó la modelo sobre el riesgo que corren las figuras al mostrarse como imagen de una empresa de no hace parte de ellos investigar su antecedentes.

Pampita sobre la posibilidad de iniciar acciones legales

La conductora fue consultada si inició o empezará acciones legales contra la empresa de turismo, a lo que fue muy clara con su respuesta.

“Para nada, no. Yo no me vi involucrada en ninguna estafa, lo lamento muchísimo por toda la gente que sí, los entiendo, pero, bueno, mi situación es distinta yo fui contratada para un evento nada más”, expresó Pampita.

