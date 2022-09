Pampita sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si Roberto es el amor de su vida

Pampita estuvo como invitada en el primer almuerzo de Juana Viale y entre varios temas que habló, la modelo se refirió a su relación con Roberto García Moritán.

En su charla en la "mesaza", la top llamó la atención con su declaración. Todo comenzó cuando Pampita le hizo una consulta sin filtro a El Polaco: "Vemos a un Polaco centrado, de familia. Enamorado. ¿Barby es el amor de tu vida?", le preguntó picante.

"¡Qué pregunta, Caro!", le dijo Juanita Viale al tiempo que el cantante tropical intentaba salir del paso a esa tremenda consulta. "Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento", dijo el músico.

Fue ahí, donde Juana replicó la pregunta para la top: "Robert, ¿es el amor de tu vida?", le consultó y la respuesta de la modelo llamó la atención. Yo voy a tener muchos amores de mi vida. Esperemos que sea el último", dijo contundente.



"Este es el amor con el que me quiero ir de esta tierra, agarrados de la mano, siempre lo decimos. Y muy viejos. Queremos durar mucho", cerró Pampita muy enamorada.

Pampita reveló la verdad detrás del embarazo de Ana: “Fueron muchas inyecciones”

“Cuando empezamos a buscar a nuestra Ana, que no sabíamos si lo íbamos a lograr o no, porque hubo un tratamiento antes, me senté y me propuse hacerlo”. Confesó la famosa conductora de El Hotel de los Famosos. “Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones”, agregó Pampita.

Juana Viale remarcó que no es fácil para una mujer un momento como ese, pues las hormonas están revolucionadas y hay compromisos públicos que atender y sonreír para la cámara. Sobre esto, la modelo afirmó que la pandemia le jugó a su favor.

“Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía que peinarme, maquillarme, nada. Todo el proceso hormonal que te revoluciona lo pasé en casa”, aclaró la modelo.