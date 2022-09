Pampita viajó a Chile para acompañar a Benjamín Vicuña por la muerte de su padre

Pampita viajó Chile junto a sus hijos para acompañar a Benjamín Vicuña por la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña. Tras la triste noticia de la muerte del papá del actor, la modelo no dudó en volar al país vecino para estar presente en este difícil momento familiar que atraviesa quién ha sido su pareja durante más de 10 años y su ex suegra, Isabel Luco Morandé.

La top voló en compañía de su hija Ana García Moritán, tal como lo anunció Estefi Berardi en sus stories de Instagram. La panelista de Mañanísima compartió las fotografías que Pampita publicó en la la cuenta de Ana. En la postal, titulada “morfable”, se ve a la amiga de la empresaria Lorena Alamos Bonometti abrazada a la niña en un conocido hotel de la capital trasandina. Según Estefi también fueron sus otros hijos, Benicio, Bautista y Beltrán Vicuña.

La publicación en Instagram que prueba que Pampita viajó a Chile con Ana García Moritán y sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio para acompañar a Benjamín Vicuña tras la muerte de Juan Pablo Vicuña.

Pampita y su adiós a Juan Pablo Vicuña, el papá de Benjamín Vicuña

De esta manera, la modelo regresó a Chile para despedirse de quien ha sido su suegro durante muchos años y que según ella misma ha relatado la ha tratado como “una hija”.

Benjamín Vicuña junto a Juan Pablo.

"Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”, dijo Pampita en diálogo con LAM.



“Estoy también conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento en que toda la familia nos abrazamos en todos, nos cuidamos y nos respetamos”, resaltó, sobre el dolor de sus hijos Benicio, Bautista y Beltrán Vicuña, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.