Benjamín Vicuña atraviesa un momento de profundo dolor después de la muerte de su papá, Juan Pablo Vicuña.

El actor confirmó la pérdida de su padre en redes con un profundo mensaje. "Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia", dice el post de Benjamín Vicuña en Instagram.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", cerró.

El mal momento de Benjamín Vicuña: el apoyo de Pampita

Ante este post, Pampita, su ex pareja, mantuvo una sentida reacción en redes en las que demostró su apoyo y tristeza por la muerte de los abuelos de sus hijos. La modelo dejó un comentario que acompañó con un emoji de tristeza y un corazón blanco.

Horas antes de la pérdida de Juan Pablo, Pampita también habló del vínculo con su ex suegro y demostró su amor y apoyo a la familia Vicuña. "Es un momento muy triste. Quiero mucho a la familia de Benjamín, me cuidaron mucho, me acompañaron mucho cuando llegué a Chile. También estoy cuidando a mis hijos que también quieren mucho a su abuelo. En este momento nos abrazamos como familia", dijo en LAM.

Benjamín Vicuña dedicó un mensaje a su papá.

Según informó la prensa chilena, Juan Pablo Vicuña falleció en la clínica Los Condes y será velado mañana en la más absoluta reserva.

Tal como contó Yanina Latorre, el actor estaba el fin de semana en Chile acompañando a Juan Pablo. "Estaba entero", agregó la panelista.

El mensaje de la China Suárez para el papá de Benjamín Vicuña

La China Suárez también demostró su tristeza en redes por el fallecimiento del papá de Benjamín Vicuña.

La actriz dedicó un extenso post y adjuntó imágenes de él junto a su ex pareja. "Recuerdo el día que te conocí, 'eri más linda que el sol' y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa", escribió la diosa.

La China Suárez le dedicó una emotiva despedida al padre de Benjamín Vicuña

Pero como si eso fuera poco, agregó: "Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el 'Tata loco'. Para siempre". De esa forma dejó en claro que se va a ocupar de que sus nietos lo recuerden tal como era.